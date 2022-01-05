Москва, , 13:30 — REGNUM Фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва возглавил список лучших фильмов 2021 года по версии авторов журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Дюна» Скриншот с YouTube

При составлении рейтинга лучших фильмов учитывались как вышедшие в широкий прокат картины, так и проекты, представленные на фестивалях или показанные на онлайн-платформах. Лучшим фильмом года призвана экранизация романа Фрэнка Герберта в версии Дени Вильнёва.

Второе место досталось драме режиссёра Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хоппкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Замкнула тройку лучших кинопроектов года картина в жанре фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» Дэвида Лоури.

Места с четвёртое по шестое разделили «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Тик-так, бум!» Лин-Мануэль Миранды и «Земля кочевников» Хлои Чжао. Десятку лучших работ замкнули вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и мультфильм «Душа».

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