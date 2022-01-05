Москва, 5 января 2022, 13:30 — REGNUM Фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва возглавил список лучших фильмов 2021 года по версии авторов журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Рейтинг опубликован на сайте издания.
При составлении рейтинга лучших фильмов учитывались как вышедшие в широкий прокат картины, так и проекты, представленные на фестивалях или показанные на онлайн-платформах. Лучшим фильмом года призвана экранизация романа Фрэнка Герберта в версии Дени Вильнёва.
Второе место досталось драме режиссёра Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хоппкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Замкнула тройку лучших кинопроектов года картина в жанре фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» Дэвида Лоури.
Места с четвёртое по шестое разделили «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Тик-так, бум!» Лин-Мануэль Миранды и «Земля кочевников» Хлои Чжао. Десятку лучших работ замкнули вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и мультфильм «Душа».
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