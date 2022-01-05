Москва, , 13:30 — REGNUM Новогодние волнения в соседнем Казахстане формально связаны со скачком цен на газ и автотопливо, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«Однако недаром казахстанские власти официально упомянули не только о внутренних, но и внешних факторах массовых протестных действий. При этом, уверен, имелись ввиду не только скачки цен на мировых топливных рынках», — отметил Климов в телеграм-канале.

Не секрет (во всяком случае для членов сенаторской комиссии по защите госсуверенитета), что на постсоветском пространстве уже третье десятилетие ведут подрывную работу многочисленные иностранные структуры — от филиалов западных НКО до ячеек радикальных исламистов, указал сенатор.

«Не секрет и то, что их конечная цель — не только смена местных властей, но и усиление деструктивного давления на Россию, как врага №1 для подлинных хозяев агентуры в нашем ближнем зарубежье», — рассуждает парламентарий.

Нечто подобное происходило в конце 1980-х начале 1990-х в Прибалтике и Грузии, напомнил он.

«Те же угрозы висят над соседними с нами странами, где, увы, пока ещё излишне спокойно относятся к такого рода опасной для них же самих публике», — указал Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме Токаева винят в антироссийском заговоре с США