Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 287 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 5 января. Это на десять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 52 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (112), Таганроге (15), Шахтах (13) и Волгодонске (12). В остальных территориях — до десяти случаев заражения. Почти 23% заразившихся — люди старше 66 лет, около 14% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 195 496 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 176 730 пациентов.

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