Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 января, за минувшие сутки зарегистрирован 291 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 285 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 307 человек выздоровели, 15 пациентов скончались. В стационары госпитализировали 2670 пациентов, в том числе 32 ребёнка. В отделениях реанимации находится 301 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе выявлено 96 154 случая заражения коронавирусом, в том числе у 11 018 детей; 66 398 пациентов выздоровели; умерли 4296 человек.