Саранск, 5 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Саранске 52-летняя женщина потеряла мобильный телефон, это произошло 31 декабря. Только спустя несколько дней женщина узнала, что с ее счета был похищен 1 млн рублей, взятый в кредит, сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии.

Мобильный телефон

Полицейские установили, что преступник, воспользовавшись приложением «мобильный банк», которое было установлено в телефоне пострадавшей, оставил на ее имя заявку на получение кредита. Получив одобрение банка, злоумышленник перевел полученные кредитные средства на другой счет.

«В настоящий момент устанавливается получатель похищенных денег», — отметили в управлении.

Правоохранители напоминают, что при утере мобильного телефона необходимо сразу же заблокировать все банковские карты. А для разблокировки гаджетов необходимо использовать надежные пароли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением в отношении «врача из Сирии», которому они перевела более 170 тыс. рублей. Женщина поняла, что общалась с мошенником, когда её несколько раз просили помочь финансово, каждый раз обещая вернуть деньги с процентами, но деньги так и не возвращали.

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