Вашингтон, 5 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Выставочный поединок проведет 20 февраля в Дубае боксер из США Флойд Мейвезер — младший. Об этом 5 января рассказал сам спортсмен, его слова приводит портал Boxing Scene.

Флойд Мейвейзер

«Бой пройдет 20 февраля. Мы еще не выбрали соперника, но я с нетерпением жду этого дня и надеюсь, что поединок будет захватывающим», — сказал он.

Отметим, 44-летний Флойд Мейвезер — младший является наиболее высокооплачиваемым из всех боксеров, и за бой с филиппинским спортсменом Мэнни Пакьяо, прошедший 2 мая 2015 года, он получил рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. Также за поединок по правилам бокса с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором его гонорар, по неофициальным данным, составил $275 млн.

При этом в настоящее время в активе ни разу непобеждённого Мейвезера — младшего 50 побед (27 — нокаутом). Он также был чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером летней Олимпиады 1996 года.