Кемерово, , 13:19 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 января, за прошедшие сутки было выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 275 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 337 пациентов выздоровели, четверо скончались, медицинскую помощь получают 6910 пациентов с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине оказались 5320 человек.

Всего в регионе было выявлено 86 670 случаев заражения коронавирусом, 78 024 человека выздоровели, 1736 пациентов скончались.