Хабаровск, 5 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» переиграл в серии послематчевых буллитов хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась в серии буллитов со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол казахского форварда «Амура» Кирилла Панюкова (8-я минута, в большинстве) гости ответили шайбой защитника Руслана Педана (54-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету американского защитника казанцев Стивена Кэмпфера.

Отметим, в следующем матче «Ак Барс» 7 января встретится на выезде с командой из Владивостока «Адмирал», а «Амур» в этот же день примет у себя московской командой «Спартак».