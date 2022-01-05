Новосибирск, 5 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Новосибирске после отравления семьи из девяти человек парами хлора в коттеджном комплексе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

markusspiske Бассейн

Установлено, что 4 января 2022 года семья (супруг, супруга, трое несовершеннолетних детей) и четверо их родственников сняли для отдыха коттедж в Октябрьском районе города. Вечером после купания в бассейне они почувствовали себя плохо. 5 января все девять человек обратились за помощью к медикам.

В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место отдыха семьи, допрашивают свидетелей. Также была взята проба воды с бассейна, изъяты химические препараты, которыми обрабатывался бассейн.

Устанавливаются причины произошедшего. Угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет. Расследование продолжается.