Москва, 5 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В 2021 году туризм смог восстановиться почти на 80% к показателям 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявила доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

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По ее словам, турпоток внутри России в 2021 году составил 56 млн человек, занятость в туризме вернулась к показателям доковидного периода — до 2,3 млн человек.

«В топ направлений в 2022 году в сегменте организованного туризма в России будут входить: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский Край, Ярославская область, Тюменская область, Республика Карелия, Татария, Тверская область и Калининград, — рассказала Никольская. — В топ зарубежных направлений, которые будут востребованы в 2022 году, войдут: Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Мальдивы, Греция, Куба, Хорватия, Доминиканская республика, Сербия, Болгария, Венгрия, Мексика, Сейшелы, Таиланд».

В целом, как подчеркнула Никольская, прогноз развития внутреннего туризма в 2022 году зависит от ситуации в мире и от результатов вакцинации.

«Ограничения на международный туризм будут постепенно сниматься, наладится авиасообщение между европейскими странами, прогнозируется постепенное введение международных иммунных паспортов, — сказала эксперт. — Продолжит развиваться премиальный сегмент средств размещения в среднем на 23%, планируется открытие большого количества международных отелей в регионах, также продолжит развиваться санаторно-курортный отдых. Возраст туристов сместится с 50+ в сторону 20−45 лет. Сохранится доля семейного отдыха, а также останется надолго в тренде индивидуальный, экологический, сельский и устойчивый организованный туризм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что организованный туризм продолжит восстанавливаться и укреплять свои позиции.