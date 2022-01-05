Красноярск, , 13:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 34 человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 января в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в регионе скончались 8796 ковид-пациентов.

Напомним, за всё время в Красноярском крае выявлено 174 528 носителей коронавируса (+318 за сутки), выздоровели 159 068 человек (+409).

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