Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) полицейские сняли с рейса двух пассажирок с поддельными ПЦР-тестами на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

Две жительницы Ростовской области в ходе регистрации на рейс предъявили электронные сертификаты, которые отсутствовали в общей базе тестируемых. При этом женщины не проходили лабораторных исследований на COVID-19.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщинам грозит арест на срок до шести месяцев.