Лас-Вегас, США, , 13:02 — REGNUM Японская корпорация Sony Group раскрыла технические характеристики гарнитуры виртуальной реальности следующего поколения PlayStation VR2 на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал CNET.

Playstation VR Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Новая гарнитура виртуальной реальности от Sony будет оснащена OLED-дисплеями с разрешением 2000×2040 точек и частотой до 120 Гц. Радиус обзора составит 110 градусов, отслеживание взгляда будет производиться с помощью четырёх видеокамер на гарнитуре и одной на контроллере.

Сами контроллеры будут оснащены специальными тактильными триггерами, подобные которым используются геймпадах для PlayStation 5 DulSense. Дата выхода нового устройства не раскрывается, отмечается, что гарнитура будет поддерживать только консоль PS5.

Также Sony анонсировала первую эксклюзивную игру для будущего устройства виртуальной реальности. Этой игрой станет проект по вселенной Horizon с названием Horizon Call of the Mountain. Игра разрабатывается студиями Guerrilla Games и Firesprite Games.

Первая гарнитура виртуальной реальности от Sony — PlayStation VR — вышла в 2016 году. Работающая с консолями PlayStation 4 гарнитура стала одним из самых продаваемых устройств этой категории.

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