Ижевск, , 13:01 — REGNUM За смену с 1 по 2 января скорая медицинская помощь в Удмуртии обработала около 2,7 тыс. обращений, что почти на 30% больше, чем в первые дни 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Скорая помощь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В первую очередь нагрузка на скорую возросла в связи с увеличением случаев ОРВИ и гриппа», — пояснила зампред правительства республики.

Также бригады скорой выезжали на оказание помощи пострадавшим в ДТП, на случаи переохлаждения. В настоящее время дежурят 119 бригад скорой медпомощи на территории республики.

Пинчук напомнила, что 5 января взрослые, детские поликлиники и стоматологии Удмуртии работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году санитарная авиация республики совершила 162 вылета. В том числе в 14 случаях помощь была оказана детям. Санитарные вертолеты совершали вылеты в 18 районов, чаще всего — в Глазов, 67 раз.