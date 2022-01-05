Омский район, Омская область, , 12:58 — REGNUM В Омской области добровольцы помогли полиции найти трёхлетнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Международный день пропавших детей © Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рано утром 5 января в полицию в Омском районе поступило сообщение о пропаже ребёнка. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 4 января к заявителям приехали родственники из Омска. С собой они взяли трёхлетнюю дочь.

Под утро взрослые проснулись от холода. Девочки нигде не было, а входная дверь оказалась открытой. Пропала и верхняя одежда ребёнка.

Личный состав районного отдела полиции подняли по тревоге. В поисках принимали участие сотрудники МЧС, волонтёры, администрация, жители посёлка.

Примерно через полчаса волонтеры ПСО «Доброспас-Омск» обнаружили девочку в сугробе через одну улицу от дома. Сейчас она находится в реанимации с предварительным диагнозом «переохлаждение, обморожение конечностей».

Полиция проводит проверку. Предварительно установлено, что девочка самостоятельно оделась и вышла из дома, так как дверь была не заперта.

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