Брисбен, Австралия, 5 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Главный санитарный врач австралийского штата Квинсленд Джон Джеррард полагает, что нынешняя волна распространения штамма коронавируса «Омикрон» приведет к созданию коллективного иммунитета по мере роста числа случаев COVID-19 и госпитализаций в регионе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 5 января, передает телеканал Sky News.

Lachlan Fearnley Брисбен, Австралия

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За последние сутки в Квинсленде был зарегистрирован 6 781 новый случай COVID-19, что является скачком по сравнению со предыдущим днем, когда было зарегистрировано 5 699 случаев.

По оценкам Джеррарда, нынешняя волна «Омикрона» продлится «несколько недель» и в значительной степени поможет выработать иммунитет среди огромной части населения.

«Общая картина, которая наблюдается в периоды пандемий на протяжении всей нашей истории, заключается в том, что сначала идет огромная волна, а затем она становится меньше», — заявил Джерард.