Бирмингем, Великобритания, 5 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Теден Менжи перешел на правах аренды в команду английского Чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии) «Бирмингем». Об этом 5 января сообщает Би-Би-Си.

idreamlikecrazy Футбол

Уточняется, что «Бирмингем» вынужден был икать себе нового защитника из-за того, что арендованный клубом у «Вулверхэмптона» защитник Дион Сэндерсон был отозван в свою команду, согласно пункту о досрочном возвращении игрока.

Отметим, «Вулверхэмптон» возвращается своих находящихся в аренде молодых футболистов из других клубов из-за того, что часть игроков основного состава команды получила травмы, а часть позднее уедет на Кубок Африки.