Алма-Ата, Казахстан, , 12:51 — REGNUM В зданиях прокуратуры и мэрии Алма-Аты 5 января в ходе беспорядков начались пожары. Об этом сообщает телеграм-канал Казахского телеграфного агентства.

Пожар © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

По информации журналистов, также виден дым над зданием резиденции президента в бывшей столице Казахстана. Ранее сообщалось, что протестующие прорвались в мэрию города, но из оттуда смогли оттеснить.

В городе происходят стычки участников протестов с полицией. В Алма-Атинской области введено чрезвычайное положение.

Напомним, в городах Казахстана из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты. С 4 января акции в некоторых начали перерастать в беспорядки. В Алма-Ате 5 января начались наиболее острые стычки протестующих с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате сообщили о двух сотнях пострадавших на акциях протеста