Канберра, 5 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Крупнейшая сеть Австралии по торговле продуктами и бытовыми товарами Coles ввела временные ограничения на приобретение определенных продуктов питания во всех своих супермаркетах и интернет-магазинах. Это произошло из-за того, что пандемия привела к нарушению цепочек поставок продуктов питания по всей Австралии. Об этом 5 января сообщил телеканал Nine News.

Продукты

Покупателей уже предупредили, что в течение января в супермаркетах будет наблюдаться дефицит. Во всех штатах и территориях страны, за исключением Западной Австралии, покупатель сможет приобрести только две упаковки фарша, куриной грудки, куриных бедер и сосисок.

Отмечается, что в связи с острой нехваткой экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, покупатели смогут приобрести только один набор тестов.

Наиболее острый дефицит продуктов питания наблюдается в агломерации Большого Сиднея.