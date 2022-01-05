Москва, 5 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал оперативно доложить о выполнении ранее данных им поручений после встречи с жителями дома в Нижнем Новгороде, где в июле 2020 года произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

После данного происшествия возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее жильцы дома жаловались Бастрыкину на затягивание сроков расселения дома и другие сложности. В связи с появлением в СМИ информации о выплате компенсаций за утраченные квартиры глава СКР поручил и.о. руководителю следственного управления СКР по Нижегородской области Александру Дынькову доложить о выполнении поручений и мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2020 года в многоквартирном доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа, пострадали пять человек. Здание признали небезопасным и подлежащим сносу, а его жильцов расселили по двум гостиницам, оплатив их проживание до переезда на съемную квартиру. На съем жилья им также выделили деньги.

В ноябре текущего года жители обратились к главе Следственного комитета. После этого был решен ряд вопросов, в том числе срок расселения был сдвинут на конец 2021 года. Также на прошлой встрече Бастрыкин поручил изучить роль должностных лиц администрации города и при наличии оснований привлечь их к ответственности.

В декабре пострадавшие граждане обратились к Бастрыкину повторно. Глава Следственного комитета тогда высказал замечания к расследованию уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В конце декабря 2021 года часть жителей дома, которая не планирует дожидаться строительства нового дома для пострадавших, получила компенсации за свои квартиры.

Также в конце декабря был арестован директор компании, которая отвечала за оказание услуг по замене газового оборудования в доме.

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