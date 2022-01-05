Чита, , 12:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 594 (+87 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Вместе с тем 86 418 пациентов (+178 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2210 человек (+8 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 84 (-8 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 32 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек