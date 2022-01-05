Москва, , 12:37 — REGNUM В Североатлантическом альянсе заявили, что заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе начнется в 12:00 мск 12 января.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

В военном блоке добавили, что переговоры продлятся около трех часов, передает РИА Новости.

Ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

В ходе предстоящего заседания будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Уточняется, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью действий военных РФ и НАТО и снижением рисков.