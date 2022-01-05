Москва, , 12:37 — REGNUM На решительных мерах для сохранения населения России настаивает депутат Госдумы лидер СРЗП Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что пора принимать решительные, кардинальные меры для сохранения населения страны, то есть для народосбережения. Нужна долгосрочная стратегическая программа, сопоставимая по масштабам с программой модернизации армии и флота, которую проводили в предыдущее десятилетие», — отметил Миронов.

Как и в случае с модернизацией армии, эта программа требует триллионов и даже десятков триллионов рублей, сказал парламентарий.

«Где взять деньги и как не допустить обвального роста цен — все эти предложения есть в программе партии «Справедливая Россия — За правду» и законопроектах, которые мы вносили в Госдуму. Пора к ним вернуться и принять как можно скорее», — подчеркнул депутат.

Миронов рассчитывает, что 2022 год станет переломным с точки зрения социальной защиты граждан.

По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь-ноябрь 2021 года составила 945,1 тыс. человек (родилось 1,28 млн человек, а умерли 2,23 млн человек). Это на 370,3 тыс. или на 64,4% превышает данные об убыли населения в 2021 году.

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