Торонто, Канада, 5 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 129:104.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Фред Ванвлит, набравший в матче 33 очка.

У «Сан-Антонио» наиболее результативным австрийский центровой Якоб Пёлтль, который оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 12 подборами

Отметим, в следующем матче «Торонто» 6 января в гостях сыграет с клубом «Милуоки Бакс», а «Сан-Антонио» в этот же день также на выезде встретится с командой «Бостон Селтикс».