Кострома, 5 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Костромские власти окажут помощь семье убитой 5-летней девочки. Об этом 5 января заявил губернатор области Сергей Ситников.

Adm44.ru Сергей Ситников

«Выражаю глубокие соболезнования семье … погибшей девочки. Это невосполнимая, тяжелая утрата. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь семье», — написал он в Instagram.

«Преступники посягнули на жизнь самого святого, что у нас есть — на жизнь ребенка. 5-летняя девочка стала жертвой уголовников… потерявших моральный облик и всякое понятие о человеческом достоинстве», — написал он.

По его словам, преступление было раскрыто в течение нескольких часов.

4 января 5-летняя девочка вышла гулять на улицу, спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий.

Оба мужчины ранее судимы.