Москва, , 12:32 — REGNUM В 2022 году есть риск усиления санкционного давления на РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Риск усиления санкций против РФ есть, но надо понимать, что это обоюдоострое оружие и от него страдают обе стороны, хотя и в разных пропорциях. Мы уже семь лет наблюдаем, что санкции в отношении России инициируют США, а расплачиваются за них преимущественно европейские страны — в первую очередь экономика Германии, — сказал Понкратов. — Санкции не показали достаточной результативности. Наиболее чувствительным стал для России запрет на продажу нам передового оборудования и прогрессивных технологий, а также ограничения доступа к дешевому фондированию за рубежом. Чувствительным могло бы быть отключение от SWIFT, но российская банковская система технологически готова работать без него для внутрироссийских расчетов, а также для расчетов с основными торговыми партнерами из стран Азии».

Как пояснил Понкратов, наиболее серьезным ударом по российской экономике может быть запрет на импорт российского сырья и энергоресурсов, но это будет не менее болезненно для поддержавших такие санкции стран.

«Опыт отказа от российского газа в Европе мы сейчас наблюдаем со всей очевидностью», — пояснил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году санкционное давление на Россию и Китай будет возрастать.

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