Москва, 5 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В 2022 году есть риск усиления санкционного давления на РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Риск усиления санкций против РФ есть, но надо понимать, что это обоюдоострое оружие и от него страдают обе стороны, хотя и в разных пропорциях. Мы уже семь лет наблюдаем, что санкции в отношении России инициируют США, а расплачиваются за них преимущественно европейские страны — в первую очередь экономика Германии, — сказал Понкратов. — Санкции не показали достаточной результативности. Наиболее чувствительным стал для России запрет на продажу нам передового оборудования и прогрессивных технологий, а также ограничения доступа к дешевому фондированию за рубежом. Чувствительным могло бы быть отключение от SWIFT, но российская банковская система технологически готова работать без него для внутрироссийских расчетов, а также для расчетов с основными торговыми партнерами из стран Азии».

Как пояснил Понкратов, наиболее серьезным ударом по российской экономики может быть запрет на импорт российского сырья и энергоресурсов, но это будет не менее болезненно для поддержавших такие санкции стран.

«Опыт отказа от российского газа в Европе мы сейчас наблюдаем со всей очевидностью», — пояснил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году санкционное давление на Россию и Китай будет возрастать.