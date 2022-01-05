Новочеркасск, Ростовская область, 5 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области частично обрушился забор следственного изолятора №3. На работе учреждения инцидент не сказался.

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Известно, что обрушилось несколько пролетов рядом с корпусом № 6. Как следует из публикации портала 1rnd.ru, смотровая вышка и колючая проволока остались на месте. У места происшествия выставлен дополнительный караул и ограждение.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.