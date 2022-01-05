Канберра, 5 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 5 января телеканал Sky News сообщил, что в центре столицы Австралии будет построен многоцелевой культурный комплекс для поддержания и распространения традиций и обычаев коренных народов страны.

Brian ireland Канберра

В рамках проекта стоимостью 316 миллионов долларов будет создан новый учебный центр для аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а также национальный центр по изучению и сохранению останков их предков.

Планируется, что строительство будет вестись на берегу озера Берли Гриффин в Канберре. Объект будет располагаться между старым зданием парламента и Австралийским военным мемориалом.

Местные власти сообщили, что позднее в этом году будет проведен тендер на строительство.