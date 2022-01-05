Киев, 5 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетит Станицу Луганскую и Киев. Об этом дипломат написал 5 января в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«В связи с усилением военного могущества РФ я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету, территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал он.

Европейский дипломат и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры и посетят линию соприкосновения в Луганской области.

Ранее Боррель заявил, что Украина получила от ЕС помощь на 17 млрд евро с 2014 года.