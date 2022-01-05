Москва, , 12:21 — REGNUM Аргентинский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана, которого в настоящее время арендует команда «Сочи», вернется в клуб из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт». Об этом 5 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Эмануэль Маммана Кирилл Венедиктов

По данным источника, 25-летний аргентинский футболист мечтает о возвращении на родину.

Также указывается, что в настоящее время «Зенит» и «Ривер Плейт» находятся на финальной стадии переговоров о переходе игрока.

Отметим, Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году, а до этого с 2014 по 2016 год выступал за «Ривер Плейт». В текущем сезоне сыграл в составе «Сочи» в четырех матчах Российской Премьер-лиги и не отметился в них результативными действиями.