Канберра, 5 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Протестующий против масочного режима был арестован 5 января после того, как устроил дебош на ежедневной пресс-конференции с участием премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла. Об инциденте, произошедшем в столичной Аделаиде, подробнее рассказал телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Перед тем, как попасть на пресс-конференции мужчина 46 лет первоначально представился представителем СМИ и изъявил «намерение задать вопросы об эффективности использования масок».

«Но он начал дебоширить … и был арестован сотрудником полиции в штатском. Ему будет предъявлено обвинение в хулиганстве», — заявил журналистам представитель полиции Южной Австралии.

При нем были обнаружены карточки с вопросами Маршаллу об эффективности масок. Сообщается, что если бы он не начал вести себя вызывающе, то он был успел их задать.

Чтобы задержать дебошира потребовалось четыре полицейских.