Пекин, 5 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. По данным Метеорологического управления Китая, средняя температура по стране в 2021 году составила 10,7 градуса Цельсия, что на один градус Цельсия выше обычного и является самым высоким показателем за последние 60 лет, сообщает агентство Синьхуа.

74.mchs.gov.ru Жара

В прошлом году в Китае было зафиксировано больше экстремальных погодных явлений с большей интенсивностью и большей частотой, сказал представитель управления Сун Шаньюнь.

В прошлом году среднее количество осадков по стране составило 671,3 мм, что на 6,8% больше обычного. В частности, на севере Китая среднее количество осадков достигло 697,9 мм, что является вторым по величине показателем в истории и на 40,6% больше, чем в предыдущие годы.

Между тем, в прошлом году в Китае в среднем было 12 дней жаркой погоды, что является вторым показателем за последние шесть десятилетий, по словам Суна, в прошлом году страна также пережила более сильные тайфуны, пыльные бури и холодовые волны.