Канберра, 5 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции 5 января премьер-министр Австралии Скотта Моррисон сообщил, что Национальный кабинет министров согласился отказаться от требования об обязательном проведении ПЦР-теста для подтверждения положительного результата экспресс-теста на антитела. По его словам, новый порядок тестирования может решить проблему с нехваткой тестов, передает телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Моррисон отметил, что экспресс-тесты начнут использоваться в центрах тестирования на COVID-19 для ускорения обработки образцов после того, как в стране возникли массовые задержки.

«Это снизит нагрузку на работающие лаборатории, что ускорит получение результатов ПЦР-тестов, необходимых для тех, кто их сдает», — заявил Моррисон.

Премьер-министр Австралии также сообщил, что бесплатных экспресс-тестов на антитела жителям страны власти раздавать не будут. На это не согласились представители штатов и территорий.