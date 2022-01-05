Лхаса, Китай, 5 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в 2021 году выросла до 72,19 лет, что на 1,09 года больше, чем в 2020 году, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Тибет

Эта цифра была обнародована на пятой сессии 11-го Собрания народных представителей Тибетского автономного района. В 1951 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла всего 35,5 года.

Тибет принимает меры по улучшению своих медицинских услуг. В настоящее время здесь действует полная система медицинского обслуживания, охватывающая регулярные медицинские услуги, уход за беременными и детьми, профилактику и контроль заболеваний, а также тибетскую медицину и методы лечения. Показатели материнской и младенческой смертности снизились до 48 на 100 000 и 7,6 на 1000 соответственно.