Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронеже двое мужчин взорвали петарды у входа в гимназию №9 4 января. По данным администрации города, повреждения получил стеклопакет окна.

Петарды

Тревожная кнопка сигнализации в гимназии № 9 на улице Минской сработала 4 января: у входа в неё двое неизвестных взорвали петарды. На место были направлены сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии. Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативно установили личности подозреваемых — ими оказались мужчины 28 и 35 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Охрана гимназии действовала четко по инструкции, оснащение учреждения специальными средствами — тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения — помогли правоохранительным органам эффективно сработать в этой ситуации», — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что повреждения в результате взрыва петард получил стеклопакет окна. Управление образования администрации поблагодарило сотрудников Росгвардии за оперативные действия.