Далянь, Китай, 5 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В результате пожара, вспыхнувшего 31 декабря в подземном помещении под рынком в городе Далянь на северо-востоке Китая, погибли девять человек, сообщает агентство Синьхуа.

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Авария произошла в 11:11 утра по местному времени 31 января, а открытый пожар был потушен в 13:00. Среди девяти жертв оказался один пожарный, который погиб во время борьбы с огнем. Пять человек получили легкие ранения и были отправлены на лечение.

Четверо пострадавших все еще находятся в больнице под наблюдением медиков, а один человек был выписан. Продолжается дальнейшее расследование причин аварии.