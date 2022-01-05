Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Протестующие в Алма-Ате 5 января прорвались через кордон полиции к зданию администрации города и ворвались в него. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал Readovka.

Уличные беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

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Сообщается, что участники акции смогли добраться до овального кабинета, где обычно чиновники проводят заседания. Вскоре правоохранители смогли выдворить нарушителей из здания.

В Алма-Ате утром 5 января возобновились протесты и начались стычки активистов с полицией. Поступают сведения о том, что протестующие смогли захватить нескольких правоохранителей.

Напомним, в городах Казахстана после резкого роста в январе стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые с 4 января начали перерастать в беспорядки. Наиболее сильные беспорядки происходят в Алма-Ате.

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