Фучжоу, Китай, , 12:08 — REGNUM Второй китайский ядерный энергоблок, использующий ядерный реактор третьего поколения Hualong One китайского производства, начал вырабатывать электроэнергию, сообщает агентство Синьхуа.

Hualong One

Энергоблок № 6 в городе Фуцин, провинции Фуцзянь на востоке Китая был подключен к электросети в 1 января в 22:35 по пекинскому времени и начал вырабатывать электроэнергию, сообщает Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Персонал на месте подтвердил, что установка находится в хорошем состоянии, и все технические показатели соответствуют проектным требованиям.

По данным CNNC, каждый атомный энергоблок, использующий Hualong One, имеет установленную мощность 1,16 млн кВт. Ожидается, что он будет вырабатывать почти 10 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению стандартного потребления угля на 3,12 млн тонн и выбросов углекислого газа на 8,16 млн тонн.

Первый блок Hualong One в мире и первый блок за пределами Китая были введены в коммерческое использование в 2021 году в китайском городе Фуцине и в Пакистане соответственно.