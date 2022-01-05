Новый Орлеан, США, , 12:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уверенно обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 110:123.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 33 очками и девятью подборами.

В составе «Пеликанс» наиболее результативным оказался защитник Девонте Грэм, который сумел набрать 28 очков во встрече. Его одноклубник — литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 16 подборами

Отметим, в следующем матче «Финикс» 7 января примет у себя клуб «Лос-Анджелес Клипперс», а «Нью-Орлеан» в этот же день также дома сыграет с командой «Голден Стэйт Уорриорз».