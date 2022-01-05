Москва, , 12:06 — REGNUM Российские медики подтвердили 828 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за последние сутки. 5 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самое большое число смертей пришлось на Москву (71), Санкт-Петербург (61) и Московскую область (41). За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 313 015 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 834 смертях от COVID-19 за сутки. Смертность от новой коронавирусной инфекции в России держится выше 800 случаев за сутки с 28 сентября 2021 года. С 19 октября по 23 декабря ежедневно фиксировалось более 1000 смертей от COVID-19.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на конец октября и ноябрь 2021 года. Смертность от всех причин в России в ноябре 2021 года в сравнении с тем же месяцем предыдущего года выросла на 17%.

30 декабря заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре смертность от всех причин в России в сравнении с ноябрём снизилась на 19,6%.

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