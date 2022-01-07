Москва, , 04:00 — REGNUM Взвешенно вводить регулирование деятельности небанковских поставщиков платёжных услуг призвал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

«Не сомневаюсь, что их появление будет способствовать повышению конкурентности, но важно грамотно подойти к оценке всех рисков. Нужно взвешенно вводить это регулирование», — отметил Луговой.

По его мнению, важно предусмотреть для новых субъектов требования условий работы, сопоставимые с действующими кредитными организациями.

«В противном случае мы рискуем, что все серые потоки, которые сейчас отсекаются банками, станут проводить эти новые субъекты, а именно небанковские поставщики платёжных услуг», — указал депутат.

Банк России хочет выработать регулирование и создать новый институт небанковских поставщиков платежных услуг, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Различия хорошо видны на уровне экосистем: группы, построенные на базе банков, имеют возможность использовать платежные услуги в рамках своей инфраструктуры, группы, выстроенные вокруг технологических компаний, вынуждены покупать банки, если они хотят идти в платежный сегмент. Именно платежные услуги являются недостающим звеном технологических экосистем, добавила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Экосистемы радикально меняют сектор финансовых услуг — ЦБ