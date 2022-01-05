Москва, 5 января 2022, 12:04 — REGNUM В 2022 году цена на нефть может быть в диапазоне 78−93 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Добыча нефти
Добыча нефти

«В 2022 году на мировом рынке энергоресурсов будут действовать разнонаправленные тенденции. Тут и продолжение реализации четвертого энергоперехода, и диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, и обострение межтопливной конкуренции, периодические дисбалансы производства и потребления первичных энергоресурсов, и вызванные этим ценовые ралли, — сказал Понкратов. — При сокращении пандемической нагрузки на мировую экономику стоит ожидать устойчивого прироста спроса на основные виды энергоресурсов, и по некоторым из них произойдет смена типа рынка — с рынка покупателя на рынок продавца. При достижении новых договоренностей стран ОПЕК+++ возможно ожидать уровень цены на нефть в диапазоне 78−93 долларов за баррель в течение 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как РФ намерена нарастить добычу нефти.

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