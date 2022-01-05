Москва, , 12:04 — REGNUM В 2022 году цена на нефть может быть в диапазоне 78−93 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Добыча нефти

«В 2022 году на мировом рынке энергоресурсов будут действовать разнонаправленные тенденции. Тут и продолжение реализации четвертого энергоперехода, и диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, и обострение межтопливной конкуренции, периодические дисбалансы производства и потребления первичных энергоресурсов, и вызванные этим ценовые ралли, — сказал Понкратов. — При сокращении пандемической нагрузки на мировую экономику стоит ожидать устойчивого прироста спроса на основные виды энергоресурсов, и по некоторым из них произойдет смена типа рынка — с рынка покупателя на рынок продавца. При достижении новых договоренностей стран ОПЕК+++ возможно ожидать уровень цены на нефть в диапазоне 78−93 долларов за баррель в течение 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как РФ намерена нарастить добычу нефти.

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