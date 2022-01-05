Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 231 носитель коронавирусной инфекции, что на 68 человек меньше, чем днем ранее. Об этом 5 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Больше всего новых носителей выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (45), Тихвин (29), Гатчина (17), Всеволожск (11).

За прошедший день в регионе были выписаны с больничного 637 человек, что на 40 пациентов больше, чем днем ранее. Также зарегистрированы семь новых летальных исходов от ковида, что на одну смерть больше чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 103 104 человека, 89 736 человек выздоровели, умерли 3030 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти впервые за «четвёртую волну» выявили менее 300 инфицированных