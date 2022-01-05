Лхаса, Китай, 5 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Уборка зерна в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигла нового максимума в 1,07 млн тонн в 2021 году, превысив отметку в 1 млн тонн седьмой год подряд, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным регионального департамента сельского хозяйства и сельских дел, объем производства немного вырос по сравнению с 1,03 млн тонн, зарегистрированными в 2020 году. В прошлом году площадь посевов зерновых увеличилась на 2,68% в годовом исчислении до 2,81 млн му (около 187 000 гектаров), поскольку регион заранее разработал планы по обеспечению устойчивого увеличения посевных площадей.

Урожайность зерна в Тибете с му земли выросла на три килограмма в годовом исчислении до 379,2 кг в прошлом году, добавили в департаменте.