Екатеринбург, 5 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные справились с огнём на промышленной площадке по улице Фронтовых Бригад. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в Екатеринбурге

В 11:43 по местному времени очаг был локализован. А в 12:25 открытое горение ликвидировали. После этого пожарные приступили к разборке и проливке сгоревших конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, утром на промплощадке загорелся колерный цех. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.