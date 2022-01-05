Харбин, Китай, 5 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая увеличит площадь посевов сои на 10 млн му (около 666 667 га) в 2022 году, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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По данным провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов, урожайность сои, как ожидается, увеличится на 1,3 млрд кг. Решение направлено на оптимизацию структуры посевов в провинции и повышение способности гарантировать поставки важной сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении департамента.

Хэйлунцзян является крупнейшей базой по производству сои в Китае, при этом посевные площади и объем производства остаются первыми в стране.