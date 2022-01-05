Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1044 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в Мордовии выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 59 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 686 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4188 человек.

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