Москва, 5 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Решение руководства футбольного клуба «Краснодар» об отставке главного наставника команды Виктора Гончаренко прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Его словам 5 января приводит «Спорт-Экспресс».

Антон Зайцев Вячеслав Колосков

"Не понимаю логику этого решения. Получается, какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но при этом идет на пятом месте. Но «Краснодар» именно играет в футбол, никаких нареканий к Гоначренко не было», — сказал он.

Также Колосков уточнил, что, по его мнению, раз такое решение было принято во время зимнего перерыва, значит «мы чего-то не знаем».

«Я понимаю, если бы (президент «Краснодара») Галицкий вышел и объяснил такое решение. Еще играть и играть. Нет гарантий, что придет новый тренер и вообще все не провалит», — добавил почетный президент РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» принял решение о расторжении контракта со своим главным тренером Виктором Гончаренко.