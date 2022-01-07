Москва, , 01:10 — REGNUM Ряд закономерных вопросов к формированию федерального бюджета на 2022−2024 годы задал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшие три года из бюджета при помощи профицита и бюджетного правила выгребается более 2,5 трлн рублей», — отметил Арефьев.

Убрали — значит, правительство считает эти деньги ненужными в бюджете, они лишние, рассуждает парламентарий, и в то же время наряду с этим берут в долг по 2024 год 10 трлн рублей.

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«А какой же смысл свои деньги отдавать куда-то и брать в долг под проценты? Вы посмотрите, во что обходится эта афера: доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в 2022 году составят 39 млрд рублей, а расходы на обслуживание государственного долга обойдутся нам в 1,4 трлн (это цифры из бюджетных данных) — 1,5 трлн рублей в год страна теряет только из-за этой аферы, объяснения которой нет!» — указал парламентарий.

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